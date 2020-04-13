Кандидат у президенти "Барселони": Клуб - під загрозою банкрутства

Кандидат в президенти іспанської "Барселони" Віктор Фонт прокоментував ситуацію в клубі, яка виникла останнім часом, зокрема, через пандемію коронавірусу.

Віктор Фонт в інтерв'ю Mundo Deportivo зазначив, що клуб попереду чекає важка перебудова, він знаходиться під загрозою економічного і морального банкрутства.

"Протягом довгого часу ми попереджали, що "Барселона" рухається прямо до ідеального шторму. Клуб має замінити краще покоління футболістів у своїй історії, побудувати новий спортивний комплекс і боротися проти компаній з величезними фінансовими ресурсами. Ми пережили засудження клубу у справі Неймара, суперечки між гравцями, співробітниками, перевірку у справі соціальних мереж. Додайте нестійку спортивну політику, розкладання директорату та істотне зниження доходів у зв'язку з коронавірусом. Клуб знаходиться під загрозою економічного і морального банкрутства. Гру закінчено", - цитує Фонта Footboom.com.

Підприємець у сфері технологій, засновник компанії, що управляє Delta Partners, Віктор Фонт вважається головним конкурентом Хосепа Бартомеу на майбутніх виборах клубу 2021 року.

Як повідомлялося, кілька днів тому шестеро директорів "Барселони" подали у відставку. Причиною своєї відставки функціонери назвали невдоволення діями клубу в умовах фінансової кризи через пандемію коронавірусу, скандалами у соцмережах і труднощами, до яких вони не готові з нинішнім керівництвом.

Станом на ранок 13 квітня у світі 1 млн 853 тисячі 183 людини заразилися коронавірусом SARS-CoV-2. З них 114 248 пацієнтів померли, 423 625 — одужали. Найбільша кількість інфікованих у США — 560 433 пацієнтів. З них 22 115 людей померли та 32 634 — одужали. Далі за кількістю інфікованих йдуть Іспанія — 166 831 пацієнт, Італія — 156 363, Франція — 132 591 та Німеччина — 127 854.

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