Президент Всесвітньої боксерської ради наступного року відвідає Україну

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман на початку 2021 року прилетить в Україну.

Про це очільник однієї з найпрестижніших боксерських організацій заявив під час прямого ефіру в Instagram Luckypunchnet.

Нагадаємо, Сулейман був у Києві у жовтні 2018 року, коли у столиці України проводився rонгресс Всесвітньої боксерської ради, Він високо оцінив організацію столицею України боксерського форуму, назвавши конгрес найкращим в історії.

"WBC після конгресу у Києві помістив прапор України на свій пояс та логотип, - зазначив Селейман. - Для нас це честь, адже Україна - майбутнє боксу. Віталій і Володимир Клички зробили велику історію цього виду спорту, а тепер її пишуть Олександр Усик, Василь Ломаченко Олександр Гвоздик та багато інших українських боксерів".