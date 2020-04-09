У Білорусі призупинили всі дитячі змагання з хокею

Федерація хокею Біларусі призупинила всі дитячі змагання на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

Це консолідоване рішення федерації і дитячо-юнацьких шкіл, повідомляє пресслужба ФХБ.

"Із 8 квітня проведення Відкритої першості країни серед юніорів та юнаків і Республіканських змагань серед юнаків призупинено на невизначений термін. При прийнятті рішення ФХБ зважала на рекомендації Міністерства охорони здоров'я Республіки Білорусь та Міністерства спорту і туризму Республіки Білорусь, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу COVID-19", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі також зазначили, що проведення змагань в умовах "закритих" кордонів було б некоректним по відношенню до представників команд як повноправних учасників змагань.

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Раніше в Білорусі з 11 на 25 квітня перенесли старт плей-офф чемпіонату з міні-футболу, а також призупинили юніорську та юнацьку першість із футболу. Юнацький чемпіонат припинено з 16 березня і буде відновлений після дозволу Міністерства спорту і туризму проводити спортивні та спортивно-масові заходи за участю дітей та підлітків. Чемпіонат футбольної Вищої ліги Білорусі поки що триває.

Фото: piranhas-team.livejournal.com