Білоруси призупинили юнацькі футбольні чемпіонати

Білоруси призупинили юнацькі футбольні чемпіонати

Укрінформ
Чемпіонат футбольної Вищої ліги Білорусі поки що триватиме.

Футбольна федерація Білорусі (АБФФ) призупинила юніорську та юнацьку першість до подальшого повідомлення. Асоціація керувалася рекомендаціями Міністерства спорту і туризму, повідомляє сайт АБФФ.

АБФФ також перенесла початок молодіжної першості Білорусі з футболу серед дівчат на невизначений термін. Вища ліга, як і інші чоловічі дорослі змагання, поки залишаються в силі.

Раніше генеральний секретар FIFPro Йонас Бер-Хоффман висловив здивування тим, що чемпіонат Білорусі триває в умовах пандемії коронавірусу. Міжнародна профспілка має намір домагатися призупинення чемпіонату через ФІФА і УЄФА.

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Станом на 2 квітні в Білорусі зафіксували 304 випадки коронавірусу. 4 людей померли.

Нагадаємо, чемпіонат Білорусі - єдина активна футбольна ліга в Європі, не зупинила матчі на тлі пандемії коронавірусу COVID-19. У Вищій лізі білоруської першості зіграні два тури, наступний призначений на 3-5 квітня.

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