Білоруси призупинили юнацькі футбольні чемпіонати

Чемпіонат футбольної Вищої ліги Білорусі поки що триватиме.

Футбольна федерація Білорусі (АБФФ) призупинила юніорську та юнацьку першість до подальшого повідомлення. Асоціація керувалася рекомендаціями Міністерства спорту і туризму, повідомляє сайт АБФФ.

АБФФ також перенесла початок молодіжної першості Білорусі з футболу серед дівчат на невизначений термін. Вища ліга, як і інші чоловічі дорослі змагання, поки залишаються в силі.

Раніше генеральний секретар FIFPro Йонас Бер-Хоффман висловив здивування тим, що чемпіонат Білорусі триває в умовах пандемії коронавірусу. Міжнародна профспілка має намір домагатися призупинення чемпіонату через ФІФА і УЄФА.

Станом на 2 квітні в Білорусі зафіксували 304 випадки коронавірусу. 4 людей померли.

Нагадаємо, чемпіонат Білорусі - єдина активна футбольна ліга в Європі, не зупинила матчі на тлі пандемії коронавірусу COVID-19. У Вищій лізі білоруської першості зіграні два тури, наступний призначений на 3-5 квітня.