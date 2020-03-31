Що не так з чемпіонатом Білорусі?

У наших сусідів 110 нових випадків коронавірусу за добу, але зупиняти футбольну першість ніхто не збирається.

В той час, коли увесь світ припинив будь-які спортивні змагання і пішов на карантин, в сусідній Білорусі триває футбольний чемпіонат. Причому матчі проходять з глядачами. Іспанія та Італія, де нині щодня від коронавірусу помирає до тисячі людей, з подивом і навіть шоком спостерігають за цим. В Росії пішли далі і не приховують зловтішних коментарів. Чемпіонат Білорусі там називають «порнографією» і «дурістю».

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Більшість експертів розгублені – як можна грати у футбол за таких обставин? Невже білоруси не усвідомлюють, що в умовах пандемії масові заходи – головне джерело розповсюдження зарази? Насправді, там все розуміють. На сьогодні в Білорусі 152 випадки коронавірусу, 110 за останню добу. Тому там теж проводять тестування, а захворівших на COVID-19 ізолюють та відслідковують їх контакти. Однак, футбольний чемпіонат (а там грає більше 20 українців) ніхто зупиняти не збирається. Мало того, в Білорусі відкриті кордони, працюють підприємства, ринки і театри, проводять ярмарки і фестивалі.

Причина такої зухвалості – позиція президента Білорусі Олександра Лукашенка. Він називає коронавірус «безумством і психозом» та дає свій рецепт профілактики від епідемії – «йдіть в баню і пийте 100 грам». Лукашенко наполягає не відміняти внутрішніх спортивних змагань, тому місцева федерація та ліга змушені підкоритися. Щоправда, чиновники кажуть, що вони уважно відслідковують ситуацію в країні, перевіряють температуру вболівальників на трибунах і чекають на подальші розпорядження.

Футболісти та тренери реагують по-різному. Хтось каже, що все чудово і Лукашенко поганого не порадить. Інші розгублені і налякані. Скажімо, українець Артем Мілевський, який грає за «Динамо» (Брест), відверто каже, що йому «дивно, що у футбол чомусь грають лише тут». А одноклубник Мілевського – бразилець Жоао Вільям не приховує бажання, аби чемпіонат призупинили: «Я наляканий, моя родина турбується. Мої батьки телефонують мені і просять на виходити з отеля, а я тренуюсь і граю. Щодня мені здається, що я заразився».

Невже Лукашенко самодур і печерна людина? Після його слів, що «трактор і поле вилікують усіх» в це дійсно можна повірити. Однак, раціональне в його позиції теж є. Лукашенко таким чином намагається зменшити руйнівну силу економічної кризи і приглушити паніку. В той же час, президент Білорусі насолоджується світовою увагою. І здається, йому все одно, що про нього говоритимуть.

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Насправді, уся ця історія з білоруським чемпіонатом – це не про футбол. Це про адекватність і відповідальність перед людьми. Розповідати всьому світу який я сміливий та крутий президент, прикриваючись футболістами і уболівальниками, це фарс і егоїзм. І це класичний приклад, коли спорт прислуговує політиці.

Святослав Василик, Київ

ФОТО: БЕЛСАТ, Прессбол