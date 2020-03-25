Обсяги ставок на матчі чемпіонату Білорусі з футболу виросли в 14 разів

Сукупний обсяг ставок у букмекерів на вищу лігу чемпіонату Білорусі з футболу зріс в 13,7 рази.

Про це розповів "РБ-Бізнес" заступник директора "Ліги Ставок" по трейдингу Максим Афанасьєв.

"За підсумками першого туру чемпіонату Білорусі з футболу в порівнянні з першим туром минулорічного чемпіонату ми фіксуємо зростання обороту ставок в 13,7 рази, збільшення кількості унікальних клієнтів зі ставкою - в 2,5 рази, збільшення розміру середньої ставки - на 26 відсотків", - сказав Афанасьєв.

Він додав, що за підсумком минулих вихідних, коли відбулися матчі першого туру футбольного чемпіонату Білорусі, частка ставок на вищу лігу національної першості склала 6,3 відсотка від усього обсягу ставок.

"Для порівняння в 2019 році ці показники були 0,27 і 0,46 відсотка відповідно", - додав Афанасьєв.

Заступник гендиректора "Ліги Ставок" підкреслив, що кожен другий клієнт зробив хоча б одну ставку на чемпіонат Білорусі, тоді як рік тому - один із шістнадцяти.

На даний час чемпіонат Білорусі - єдина в Європі футбольне національна першість, яку не скасували через загрозу поширення коронавірусу.