Футбол: Ярмоленко не входить у плани тренера "Вест Гема" на новий сезон

У сезоні-2020/2021 головний тренер англійського футбольного клубу "Вест Гем" Девід Моєс не бачить в "основі" своєї команди атакуючого хавбека збірної України Андрія Ярмоленка.

Видання Football.London вважає, що Мойес не розраховує на Ярмоленка навіть у якості запасного гравця першої команди клубу.

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Нагадаємо, що Ярмоленко виступає за "Вест Гем" з липня 2018 року (24 матчі, 5 голів). Із середини грудня минулого року Ярмоленко не виходив на поле через травму стегна.