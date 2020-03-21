Ярмоленко йде лише на 25 місці у рейтингу правих хавбеків АПЛ

Футбольний півзахисник збірної України та клубу "Вест Гем" Андрій Ярмоленко нинішнього сезону поки не встиг проявити себе у Британії з найкращого боку.

Поточного сезону гравець провів у чемпіонаті Англії 15 матчів, забив три м'ячі і зробив одну гольову передачу. У рейтингу правих півзахисників АПЛ вихованець чернігівського футболу посідає 25-те місце (InStat Index - 272 бали), повідомляє Zbirna.com.

Не варто, однак, забувати, що показати свою найкращу гру Ярмоленку завадили травми.

Найкращим же гравцем чемпіонату Англії в цьому амплуа є хавбек "Манчестер Сіті" Ріяд Марез (345 балів). Усього було опрацьовано дані 42-х правих вінгерів.

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Додамо, що в чемпіонаті України найвищий рейтинг серед правих півзахисників у динамівця Віктора Циганкова (287 балів). До трійки найбільш корисних гравців цього амплуа з числа тих, хто зіграв не менше тисячі хвилин, також входять Тете ("Шахтар", 272 бали) та Валерій Лучкевич ("Олександрія", 227).