Зінченко та Ярмоленко зіграють перші матчі не раніше 30 квітня

Футбольний чемпіонат англійської Прем’єр-ліги (АПЛ), де у складі "Манчестер Сіті" і "Вест Гема" грають українці Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко, відновиться через пандемію коронавірусу не не раніше 30 квітня.

За нинішньої ситупції у пріоритеті Ліги - здоров'я людей, повдіомляє офіційний сайт АПЛ.

"Ліга прийняла колективне рішення про те, що офіційні матчі в Англії будуть відкладені до 30 квітня. Ситуація з коронавірусом залишається незрозумілою, і ми можемо запевнити всіх, що здоров’я та добробут гравців, персоналу та уболівальників - наш пріоритет", - зазначається у повідомленні.

Додамо, що раніше чемпіонат було перервано до 4 квітня 2020 року.