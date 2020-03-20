УЄФА відклав фінальний футбольний турнір Євро-2020 серед дівочих команд

У зв’язку із ситуацією із поширенням коронавірусу Союз європейських футбольних асоціацій відклав фінальну стадію чемпіонату Європи-2020 серед дівочих збірних WU17.

Нові дати змаганнь, що мали пройти у травні Швеції, оголосять пізніше після ретельного аналізу можливих варіантів, повідомляє пресслужба УАФ.

Нагадаємо, що в елітраунді кваліфікації Євро-2020 (WU17), який також було перенесено, виступатиме й дівоча збірна України, яку очолює Сергій Сапронов.