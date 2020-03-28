Мілевський уперше в сезоні забив у футбольному чемпіонаті Білорусі

Український футбольний форвард клубу "Динамо-Брест" Артем Мілевський відзначився голом у матчі 2-го туру чемпіонату Білорусі проти "Слуцька".

Ексгравець збірної України відкрив рахунок у матчі на 19-й хвилині, переправивши м'яч у ворота після навісу зі штрафного, повідомляє Укрінформ.

Цей гол виявився єдиним і переможним у матчі.

До цього Мілевський забив 14 м'ячів у 71-у поэдинку за "Динамо-Брест" у всіх турнірах.

Чемпіонат Білорусі - єдина активна футбольна ліга в Європі, яка не зупинила матчі на тлі пандемії коронавірусу.