Тренер ФК "Минай": З "Динамо" в Кубку України хочемо зіграти в Ужгороді
Укрінформ
Домашній півфінальний поєдинок розіграшу кубка Украаїни проти київського "Динамо" закарпатський футбольний клуб із села Минай хоче зіграти в Ужгороді.
Про це заявив головний тренер "Миная" Василь Кобін, повдіомляє пресслужба УАФ.
"Цей поєдинок стане справжнім святом для шанувальників футболу Закарпаття, і для того, щоб його мали змогу відвідати якомога більше уболівальників, хочемо провести матч на ужгородському стадіоні "Авангард". Там трибуни значно місткіші, ніж на арені в Минаї. Крім того, на "Авангарді" оновлено газон, який тепер відповідає всім вимогам", - сказав Кобін.
Він також наголосив, що "Минай" має амбітні плани і в Першій лізі чемпіонату України.
"Нам дуже кортить підвищитися в класі, що неабияк посприяло б популяризації футболу на Закарпатті", - зазначив тренер "Миная".