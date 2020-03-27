Частина клубів АПЛ хоче переграти футбольний сезон-2019/20

Все більше футбольних клубів англійської Прем'єр-ліги відмовляються від попереднього рішення завершити чемпіонат і підтримують варіант із переграванням сезону-2019/20.

Про це повідомляє Sport Arena.

"Частина клубів англійської Прем'єр-ліги хоче достроково завершити сезон і переграти його знову, як тільки це буде можливо. При цьому вони готові піти на це, не дивлячись на можливу втрату "Ліверпулем" чемпіонського титулу", - йдеться в повідомленні.

АПЛ у нинішньому сезоні провела 29 турів. "Ліверпуль" є лідером чемпіонату. Йому залишається добути лише 6 очок, щоб завоювати перший за 30 років титул.

Минулого тижня всі клуби АПЛ погодилися завершити чемпіонат незалежно від дати проведення і глядачів на трибунах. Ідея завершення сезону і скасування всіх результатів була виключена. Однак, як повідомляє джерело The Athletic, деякі клуби в приватному порядку висловили сумніви з приводу відновлення сезону під час пандемії коронавірусу і просувають варіант із переграванням чемпіонату.

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Для прийняття рішення про перегравання чемпіонату Англії мають проголосувати 14 із 20 клубів АПЛ (2/3 голосів).

Наступні збори клубів АПЛ відбудуться 3 квітня.

Фото: Sky Sports