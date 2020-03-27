ФІФА просить гравців погодитися на скорочення зарплати вдвічі

Міжнародна федерація футбольних асоціацій планує ряд заходів для підтримки футбольної структури через фінансові проблеми, пов'язані з пандемією коронавірусу і припиненням змагань.

Так, ФІФА просить футболістів погодитися на скорочення зарплати на 50%. Про це повідомляє видання Marca.

Серед інших пропозицій ФІФА, які мужть вступити в силу вже з наступного тижня, - створити спеціальний багатомільйонний фонд для допомоги клубам, оскільки вони в цей період не матимуть змоги розривати будь-які контракти з гравцями або тренерами. Цей фонд стане для футболу гарантією збереження своєї нинішньої структури.

Пропозиції були обговорені керівництвом ФІФА під час відеоконференції з представниками Асоціації європейських клубів (ECA) і Міжнародної федерації асоціацій професійних футболістів (FIFPro).

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Раніше повідомлялося, що ФІФА пропонує відкласти всі контракти до завершення сезону.

Щодо трансферного ринку, то він може тривати чотири місяці з початку періоду, що буде збігатися з кінцем нинішнього сезону, хоча клуби просять подовжити його до кінця року.