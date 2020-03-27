ФІФА просить гравців погодитися на скорочення зарплати вдвічі

ФІФА просить гравців погодитися на скорочення зарплати вдвічі

Укрінформ
Міжнародна федерація футбольних асоціацій планує ряд заходів для підтримки футбольної структури через фінансові проблеми, пов'язані з пандемією коронавірусу і припиненням змагань.

Так, ФІФА просить футболістів погодитися на скорочення зарплати на 50%. Про це повідомляє видання Marca.

Серед інших пропозицій ФІФА, які мужть вступити в силу вже з наступного тижня, - створити спеціальний багатомільйонний фонд  для допомоги клубам, оскільки вони в цей період не матимуть змоги розривати будь-які контракти з гравцями або тренерами. Цей фонд стане для футболу гарантією збереження своєї нинішньої структури.

Пропозиції були обговорені керівництвом ФІФА під час відеоконференції з представниками Асоціації європейських клубів (ECA) і Міжнародної федерації асоціацій професійних футболістів (FIFPro).

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Раніше повідомлялося, що ФІФА пропонує відкласти всі контракти до завершення сезону.

Щодо трансферного ринку, то він може тривати чотири місяці з початку періоду, що буде збігатися з кінцем нинішнього сезону, хоча клуби просять подовжити його до кінця року.

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