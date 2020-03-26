ФІФА пропонує відкласти терміни завершення контрактів до кінця чемпіонатів

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) рекомендує продовжити терміни дії контрактів гравців і тренерів до кінця відкладеного сезону у національних чемпіонатах. Наразі встановлений дедлайн - 30 червня.

Відповідний документ презентувала робоча група ФІФА з питань, викликаних пандемією коронавірусу, повідомляє Sport Arena.

Також ФІФА рекомендує змінити трансферні вікна у відповідності до змін дат початку нового сезону, а також просить клуби і гравців співпрацювати щодо питань виплат або заморозок заробітних плат.

Втім, цей документ ще буде обговорюватися представниками робочої групи ФІФА.

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Робоча група ФІФА з питань, викликаних пандемією коронавірусу, розпочала роботу 18 березня. Аналогічні групи були створені і УЄФА, одним із завданням якого є розробка нового календаря змагань в Європі.

Раніше повідомлялося, що УЄФА і Асоціація європейських клубів хочуть дограти європейські чемпіонати до 15 липня. На цьому наполіг президент ЕСА і туринського "Ювентуса" Андреа Аньєллі. Лише після завершення чемпіонатів будуть дограні Ліга чемпіонів та Ліга Європи.