ФІФА розглядає варіант подовження літнього трансферного вікна до січня

ФІФА розглядає варіант подовження літнього трансферного вікна до січня

Укрінформ
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) розглядає варіант подовження літнього трансферного вікна до січня 2021 року.

Як повідомляє The Telegraph, це допоможе футбольним клубам подолати фінансові труднощі, пов'язані з відсутністю змагань через пандемію коронавірусу.

Очікується, що найближчим часом ФІФА обговорить це питання з представниками футбольних клубів.

Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що суми трансферів та зарплат футболістів суттєво впадуть: "Цифри були завищені, на одного гравця витрачалося 100 мільйонів євро. Але це зміниться, таких трансферів більше не буде. Проблема полягатиме в тому, що клуби, які підписали контракт, ніколи не повернуть ці гроші. Гонорари також знижуватимуться".

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Нагадаємо, що через поширення COVID-19 призупинені майже всі європейські чемпіонати. Зокрема, УЄФА вирішив, що Ліга чемпіонів та Ліга Європи відновлять свої матчі лише після того, як покращиться ситуація з пандемією коронавірусу, а також ухвалив рішення перенести на 2021 рік Євро-2020.

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