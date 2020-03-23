ВООЗ і ФІФА розпочинає інформаційну кампанію щодо боротьби з COVID-19

Всесвітньо відомі футболісти звернуться до світової аудиторії із закликом виконувати п'ять основних кроків, які допомагають зупинити поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

Відповідну інформаційну кампанію "Твій пас: виведи коронавірус з гри" запускають Міжнародний керівний орган з футболу ФІФА і Всесвітня організація охорони здоров'я, повідомляє сайт ВООЗ.

"ФІФА не тільки проводить публічні кампанії, але і виділяє на протидію коронавірусу фінансові кошти, і я радий, що світова футбольна спільнота допомагає ВООЗ вивести коронавірус з гри. Така підтримка не залишає у мене сумнівів у нашій спільній перемозі", - заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус під час віртуального стартового заходу кампанії в штаб-квартирі ВООЗ у Женеві.

Кампанія спрямована на розповсюдження інформації про п'ять кроків, рекомендованих ВООЗ для захисту здоров'я населення. Вони полягають у тому, щоб мити руки, дотримуватися респіраторного етикету, не доторкатися до іншої особи, триматися на відстані від людей і залишатися вдома при погіршенні самопочуття.

У кампанії з розповсюдження відеороликів, які будуть переведені на 13 мов, бере участь 28 футболістів. Це Самі Аль-Джабір (Саудівська Аравія), Алісон Бекер (Бразилія), Емре Белезоглу (Туреччина), Харед Борхетті (Мексика), Джанлуїджі Буффон (Італія), Ікер Касільяс (Іспанія), Суніл Четри (Індія), Юрій Джоркаєфф (Франція), Хань Дуань (Китай), Самюель Ето'о (Камерун), Радамель Фалькао (Колумбія), Лора Жорж (Франція), Валерій Карпін (Росія), Мирослав Клозе (Німеччина), Філіп Лам (Німеччина), Гарі Лінекер (Великобританія), Карлі Ллойд (США), Ліонель Мессі (Аргентина), Мідо (Єгипет), Майкл Оуен (Великобританія), Пак Чі Сон (Республіка Корея), Карлес Пуйоль (Іспанія), Селія Шашич (Німеччина), Асака Такакура (Японія), Яя Туре (Кот-Д'івуар), Хуан Себастьян Верон (Аргентина), Сунь Вень (Китай) і Хаві Ернандес (Іспанія).

Відеоматеріали кампанії будуть поширені особистими Інтернет-каналами футболістів і каналами ФІФА, а також надані у вигляді окремих локалізованих файлів 211 асоціаціям-членам ФІФА і рекламним агентствам разом з набором графічних матеріалів для ще ширшого розміщення в соціальних мережах.

ФІФА також заявила про намір виділити ВООЗ $10 мільйонів, які надійдуть у Фонд солідарності для допомоги в боротьбі з COVID-19.