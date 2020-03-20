Можете попрощатися з футболом у 2020 році – професор-вірусолог

Можете попрощатися з футболом у 2020 році – професор-вірусолог

Коронавірус
Укрінформ
Німецький експерт вважає, що масові заходи і спорт повернуться лише після повної перемоги над коронавірусом.

Професор Йонас Шмідт-Шаназіт, вірусолог з Інституту тропічної медицини імені Бернхарда Нохта в Гамбурзі, не вірить, що в цьому році вдасться відновити проведення футбольних матчів, повідомляє ndr.de.

«Професійний футбол в цьому році? Можете з ним попрощатися. Нереалістично припускати, що цей сезон можна завершити. Ви бачите, яка ситуація в Європі і з чим ще належить зіткнутися. Навіть якщо вірус не вдарить по нам сильно, це не означатиме, що матчі можна знову проводити. Тому що, зрозуміло, відновлення сезону в такому випадку значно погіршить ситуацію. Це означає, що ми говоримо про терміни не раніше наступного року.

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Навіть проведення матчів без глядачів змусить людей зустрічатися знову, щоб разом дивитися футбол. Зараз повно питань, які потрібно вирішити в першу чергу. Масові заходи повернутися лише в самому кінці», - заявив Шмідт-Шаназіт.

Раніше через пандемію коронавірусу зупинили всі матчі єврокубків і європейських національних чемпіонатів, крім Білорусі.

Нагадаємо, УЄФА вирішив, що Ліга чемпіонів та Ліга Європи відновлять свої матчі лише після того, як покращиться ситуація з пандемією коронавірусу. УЄФА також ухвалив рішення перенести на 2021 рік Євро-2020.

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