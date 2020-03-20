Можете попрощатися з футболом у 2020 році – професор-вірусолог

Німецький експерт вважає, що масові заходи і спорт повернуться лише після повної перемоги над коронавірусом.

Професор Йонас Шмідт-Шаназіт, вірусолог з Інституту тропічної медицини імені Бернхарда Нохта в Гамбурзі, не вірить, що в цьому році вдасться відновити проведення футбольних матчів, повідомляє ndr.de.

«Професійний футбол в цьому році? Можете з ним попрощатися. Нереалістично припускати, що цей сезон можна завершити. Ви бачите, яка ситуація в Європі і з чим ще належить зіткнутися. Навіть якщо вірус не вдарить по нам сильно, це не означатиме, що матчі можна знову проводити. Тому що, зрозуміло, відновлення сезону в такому випадку значно погіршить ситуацію. Це означає, що ми говоримо про терміни не раніше наступного року.

Навіть проведення матчів без глядачів змусить людей зустрічатися знову, щоб разом дивитися футбол. Зараз повно питань, які потрібно вирішити в першу чергу. Масові заходи повернутися лише в самому кінці», - заявив Шмідт-Шаназіт.

Раніше через пандемію коронавірусу зупинили всі матчі єврокубків і європейських національних чемпіонатів, крім Білорусі.

Нагадаємо, УЄФА вирішив, що Ліга чемпіонів та Ліга Європи відновлять свої матчі лише після того, як покращиться ситуація з пандемією коронавірусу. УЄФА також ухвалив рішення перенести на 2021 рік Євро-2020.