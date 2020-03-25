Європейські футбольні ліги прагнуть закінчити сезон 30 червня
Укрінформ
Європейські ліги сподіваються завершити футбольний сезон 30 червня в разі поліпшення ситуації з пандемією коронавірусу.
Це стало відомо у середу після першого раунду переговорів створених УЄФА робочих груп, повідомляє Sky Sports.
У першій конференції взяли участь представники Європейської асоціації клубів та національних ліг.
У разі поліпшення епідеміологічної обстановки передбачається скласти новий календар, в якому матчі національних ліг запланують на середину тижня, а Ліги чемпіонів та Ліги Європи - на вихідні.
Очікується, що переговори робочих груп проходитимуть регулярно.