Європейські футбольні ліги прагнуть закінчити сезон 30 червня

Європейські ліги сподіваються завершити футбольний сезон 30 червня в разі поліпшення ситуації з пандемією коронавірусу.

Це стало відомо у середу після першого раунду переговорів створених УЄФА робочих груп, повідомляє Sky Sports.

У першій конференції взяли участь представники Європейської асоціації клубів та національних ліг.

У разі поліпшення епідеміологічної обстановки передбачається скласти новий календар, в якому матчі національних ліг запланують на середину тижня, а Ліги чемпіонів та Ліги Європи - на вихідні.

Очікується, що переговори робочих груп проходитимуть регулярно.