Шмигаль доручив Мінмолодьспорту підготувати пропозиції щодо підготовки спортсменів до Ігор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству молоді та спорту протягом тижня вивчити досвід інших країн та підготувати пропозиції щодо підготовки спортсменів до Олімпійських ігор у нинішніх складних карантинних умовах.

Про це він сказав на засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Протокольне доручення Міністерству молоді та спорту провести дослідження і не пізніше, ніж на наступне чергове засідання уряду, дати аналітику щодо тренування штатних збірних команд з Олімпійських видів спорту у складі не більше 10 осіб, які готуються до участі у міжнародних змаганнях та Олімпійських іграх», - сказав Шмигаль.

Враховуючи такий досвід, зазначив глава уряду, відомство має надати свої пропозиції щодо проведення в обмеженому режимі таких тренувань штатних спортсменів та членів збірних команд України.

Таке доручення Шмигаль надав після того, як міністр КМУ Олег Немчінов поставив це питання на засіданні уряду. На його переконання нині вивчити іноземний досвід підготовки до Олімпійських ігор професійних спортсменів необхідно .