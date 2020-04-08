Моурінью отримав догану за порушення соціальної дистанції

Моурінью отримав догану за порушення соціальної дистанції

Укрінформ
Головний тренер англійського футбольного клубу "Тоттенгем" Жозе Моуріньо отримав догану від керівництва клубу.

Порртугальскій фахівець провів сьогодні в лондонському парку тренування з хавбеком команди Тангі Ндомбеле, порушивши правила соціальної дистанції, які рекомендувало уряд (люди мають перебувати один від одного на відстані півтора-два метри), повідомляє The Telegraph

В цей же час у парку також проводили заняття ще два гравці "Тоттенгема" - півзахисник Раян Сесеньйон та захисник Давінсон Санчес.

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Нагадаємо, "Тоттенгем", посідає восьме місце у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги, набравши 41 очко у 29-ти матчах.

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