Моурінью отримав догану за порушення соціальної дистанції

Головний тренер англійського футбольного клубу "Тоттенгем" Жозе Моуріньо отримав догану від керівництва клубу.

Порртугальскій фахівець провів сьогодні в лондонському парку тренування з хавбеком команди Тангі Ндомбеле, порушивши правила соціальної дистанції, які рекомендувало уряд (люди мають перебувати один від одного на відстані півтора-два метри), повідомляє The Telegraph.

В цей же час у парку також проводили заняття ще два гравці "Тоттенгема" - півзахисник Раян Сесеньйон та захисник Давінсон Санчес.

Нагадаємо, "Тоттенгем", посідає восьме місце у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги, набравши 41 очко у 29-ти матчах.