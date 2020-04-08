Прощальний матч Возняцкі перенесений на невизначений час

Екс-перша "ракетка" світу Каролін Возняцкі з Данії повідомила, що її зустріч з американською тенісисткою Сереною Вільямс відбудеться пізніше травня.

Виставковий матч за участю датчанки та представниці США повинен був пройти 18 травня в Копенгагені, однак було прийнято рішення відкласти зустріч в зв'язку з пандемією коронавірусу, повідомляє БТУ.

За словами Каролін, раніше куплені квитки на цей захід залишаються дійсними.

Нагадаємо, що Возняцкі завершила професійну кар'єру в січні на Відкритому чемпіонаті Австралії, де програла в третьому колі.

На сьогоднішній день в Данії зареєстровано понад п'ять тисяч хворих на COVID-19, в тому числі понад дві сотні з цих випадків летальні. Однак керівництво країни починає пом'якшувати карантинні заходи, і вже на наступному тижні в Данії відновлять роботу дитячі садки і початкові школи.

На фото: Каролін Возняцкі (ліворуч) і Серена Вільямс.