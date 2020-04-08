Australian Open-2021 може пройти без глядачів і з карантином

Австралійська тенісна Федерація шукає варіанти на випадок, якщо ситуація з пандемією коронавірусу у світі повністю не вирішиться до січня 2021 року.

Директор Відкритого чемпіонату Австралії Крейг Тілі заявив, що оргкомітет готує різні сценарії проведення турніру, який, зокрема, може пройти без глядачів на трибунах і з карантином для іноземних гравців. Про це повідомляє австралійське видання The Age.

"Ці надзвичайні часи диктують потребу в гнучкості та широкому плануванні, яке розглядає великий спектр варіантів. Ми маємо підготуватися до будь-якої ситуації. Нині багато невизначеності навіть у часовому терміну в один місяць, не кажучи вже про вісім. Тому ми зобов'язані вивчити всі можливості й підготуватися до різних варіантів розвитку подій"- заявив Тілі.