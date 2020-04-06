Теніс: у Франції планують провести літній грунтовий тур
Укрінформ
У Франції нинішнього літа хочуть провести серію національних тенісних турнірів.
У планах організаторів - створення літнього грунтового туру, в якому французи і, можливо, тенісисти сусідніх країн зможуть підготуватися до виступу на "Ролан Гаррос", повідомляє BTU.
Змагання проходитимуть півтора мемяца з кінця липня на півдні Франції. Взяти участь в турі зможуть і тенісисти, і тенісистки.
Нагадаємо, що організатори "Ролан Гаррос" мають намір провести турнір з 20 вересня по 4 жовтня.