Теніс: у Франції планують провести літній грунтовий тур

У Франції нинішнього літа хочуть провести серію національних тенісних турнірів.

У планах організаторів - створення літнього грунтового туру, в якому французи і, можливо, тенісисти сусідніх країн зможуть підготуватися до виступу на "Ролан Гаррос", повідомляє BTU.

Змагання проходитимуть півтора мемяца з кінця липня на півдні Франції. Взяти участь в турі зможуть і тенісисти, і тенісистки.

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Нагадаємо, що організатори "Ролан Гаррос" мають намір провести турнір з 20 вересня по 4 жовтня.