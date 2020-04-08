Формула-1: Гран-прі Канади перенесли

Організатори Гран-прі Канади через пандемію коронавірусу вирішили перенести етап "Формули-1", який мав відбутися 14 червня 2020 року. Таким чином, сезон-2020 може розпочатися 28 червня у Франції.

Про це повідомляє Motorcar.

"Організатори Гран-прі Канади вирішили перенести етап, який мав відбутися 14 червня 2020 року... У заяві канадського організатора сказано, що вони мали б за честь прийняти першу гонку чемпіонату "Формули-1" 2020 року, але засмучені, що доведеться перенести перегони", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що всі квитки на Гран-прі Канади залишатимуться дійсними. Як тільки буде підтверджена нова дата, всі глядачі будуть проінформовані про доступні варіанти.

Таким чином, сезон-2020 у "Формулі-1" може розпочатися у Франції. Гонка запланована на 28 червня.

Фото: motorcar.com.ua