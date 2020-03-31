Формула-1: Гемілтон очолює рейтинг найбільш високооплачуваних пілотів

Британський гонщик чемпіонату світу з кільцевих автоперегонів у класі "Формула-1" Льюїс Гемілтон ("Мерседес") очолює рейтинг найбільш високооплачуваних пілотів.

Дані про зарплати пілотів "Формули-1" 2020 року опублікувало видання Race Fans.

Офіційна зарплата шестиразового чемпіона "Формули-1" Льюїса Гемілтона в "Мерседесі" цьогоріч складе 40 мільйонів доларів. Друге місце в рейтингу посів Себастьян Феттель ("Феррарі") - 30 млн доларів, третє - Макс Ферстаппен ("Ред Булл", 25 млн).

Як повідомлялося, сезон у "Формулі-1" мав початися в середині березня в Австралії, але Гран-прі скасували через пандемію коронавірусу.

Після цього стало відомо, що також не відбудуться змагання в Бахрейні і В'єтнамі. Пізніше, на невизначений термін, відклали Гран-прі Нідерландів та Іспанії, а етап в Монако скасували. Гонка в Баку 7 червня могла стати першим стартом у новому сезоні, але і там вирішили відмовитися від її проведення. Таким чином, першим етапом нового сезону може стати Гран-прі Канади, старт якого планується 14 червня.

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