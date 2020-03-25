"Формула-1" сподівається стартувати влітку і провести 15-18 гонок

Організатори чемпіонату світу з кільцевих автоперегонів у класі "Формула-1", незважаючи на скасування восьми етапів, розраховують провести нинішнього сезону повноцінний чемпіонат.

Планується організувати 15-18 гонок, повідомляє Sky Sports.

"Ніхто не знає, коли ситуація з пандемією коронавірусу покращиться, але як тільки це станеться - ми готові одразу розпочати чемпіонат. Ми націлені провести сезон-2020 року, незважаючи на постійне скасування етапів. Хочемо стартувати влітку і мати в календарі 15-18 гонок", - сказав виконавчий директор Formula One Group американець Чейз Кері.