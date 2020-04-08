У Харкові на стадіоні «Металіст» можуть облаштувати госпіталь для хворих на коронавірус

На харківському стадіоні «Металіст» за потреби можна розгорнути госпіталь для хворих на COVID-19.

Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер в ефірі програми «Віддзеркалення».

«Ми наразі розглядаємо можливість розгорнути такий госпіталь на нашому «Металісті». Вже ми з групою фахівців, зокрема і лікарів, інспектували стадіон, і найближчим часом визначимося, чи зможемо в тих боксах, які там є, а там можна розмістити велику кількість людей, зробити такий госпіталь», – сказав Кучер.

Крім того, може бути використана й тренувальна база «Металіста» у селищі Високий під Харковом. Там також є змога розмістити велику кількість людей. Наразі вирішують, використовувати об’єкт як місце для обсервації чи, за необхідності, як госпіталь.

Станом на ранок 8 квітня в Харківській області зареєстровано 5 випадків захворювання на коронавірус.

Раніше також захворіли двоє жителів регіону – заступник голови Харківської облради Володимир Скоробагач і його дружина, які на початку березня були у Франції. На час діагностики вони були в Києві, тому випадки не зареєстрували за Харківщиною.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.

Фото: metalist.ua