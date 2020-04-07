Колишній президент футбольного клубу "Буковина" Василь Федорюк помер від коронавірусу

У понеділок, 6 квітня, у віці 72 років помер колишній президент футбольного клубу "Буковина" Василь Федорюк.

Про це сьогодні повідомив на своїй сторінці у Facebook екс-глава ПФЛ Святослав Сирота.

"Далекий і невідомий вірус торкнувся і футболу. Вчора від коронавірусу помер колишній президент футбольного клубу "Буковина Чернівці" Василь Олександрович Федорюк. Сумуємо. Висловлюю співчуття його рідним і близьким. А решта, все ж, може бути, почнуть розуміти, що вірус є, і він реальна загроза життю", - написав Сирота.

Василь Федорюк був президентом "Буковини" у 1993-1998 і 2007-2010 роках. При ньому команда із Чернівців востаннє грала у Вищій лізі футбольного чемпіонату України.

Як повідомляв Укрінформ, у Чернівецькій області зафіксували 220 випадків інфікування COVID-19, з них 5 - летальні.

Станом на ранок 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.

Фото: bukinfo.com.ua