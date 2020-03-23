У заступника голови Харківської облради лабораторно підтвердили Covid-19

У заступника голови Харківської обласної ради Володимира Скоробагача, який знаходиться в столичній лікарні, лабораторно підтверджено захворювання на коронавірус.

Цю інформацію підтвердила кореспонденту Укрінформу прессекретар заступника голови облради Вікторія Петрухіна.

«У Володимира Івановича лабораторно підтверджено Covid-19. Також у нього діагностовано пневмонію. Зараз він знаходиться на лікуванні в Києві», - сказала Петрухіна.

За її інформацією, після повернення з-за кордону Володимир Скоробагач з 10 по 13 березня ходив на роботу.

Як повідомлялося раніше, у 37-річної харків’янки, яка після повернення з Франції залишилася в Києві, діагностували коронавірус. Згодом з’ясувалося, що вона є дружиною Володимира Скоробагача. Заступник голови облради повідомляв ЗМІ, що робив кілька тестів, та вони виявлялися негативними.

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