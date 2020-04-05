Чемпіонат світу 2021 року з тхеквондо в Китаї буде перенесений

Міжнародна федерація тхеквондо (WT) оголосила, що через перенесення Олімпійських ігор в Токіо на 2021 рік чемпіонат світу з тхеквондо, запланований на травень 2021 року в китайському Усі, буде перенесений.

Орієнтовно турнір пройде в четвертому кварталі 2021-го, повідомляє офіційний сайт організації. Через пандемію всі змагання міжнародного календаря з тхеквондо до червня 2020 роки припинені. Читайте також: Українські олімпійці очолюють рейтинги міжнародних спортивних федерацій Відзначимо, що Європейська олімпійська кваліфікація, яка планувалася на 18-19 квітня в Москві (Росія), перенесена на невизначений термін.