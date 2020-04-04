Тетяна Гаврильчик - краща молода баскетболістка української Суперліги
Укрінформ
Кращою молодою баскетбоісткою чемпіонату України серед команд жіночої Суперліги стала Тетяна Гаврильчик з клубу "Рівне-ОШВСМ".
У сезоні вона у середньому за матч мала 12,6 очка, 11,8 підбирання та 1,2 передачі, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.
Нагадаємо, через пандемію коронавірусу чемпіонат України серед команд жіночої Суперліги був завершений довчасно.
На момент зупинки змагань перше місце у тірнірній таблиці посідав столичний "Київ-Баскет". Друге місце у "Динамо-НПУ" (Київ), третє - у "Рівне-ОШВСМ".