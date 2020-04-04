Тетяна Гаврильчик - краща молода баскетболістка української Суперліги

Кращою молодою баскетбоісткою чемпіонату України серед команд жіночої Суперліги стала Тетяна Гаврильчик з клубу "Рівне-ОШВСМ".

У сезоні вона у середньому за матч мала 12,6 очка, 11,8 підбирання та 1,2 передачі, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу чемпіонат України серед команд жіночої Суперліги був завершений довчасно.

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На момент зупинки змагань перше місце у тірнірній таблиці посідав столичний "Київ-Баскет". Друге місце у "Динамо-НПУ" (Київ), третє - у "Рівне-ОШВСМ".