Баскетбольну арену Pionir у Белграді перетворили на лікарню
Наразі на майданчику арени розташували близько 500 ліжок для уражених коронавірусом. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.
Арену поки не задіяли в медичних потребах, а лише підготували на випадок пікового навантаження на існуючу мережу лікувальних закладів.
Нагадаємо, що на арені Pionir у Белграді виступали баскетбольні клуби "Партизан" та "Црвена Звєзда", відбувалися матчі чемпіонату Європи 1975 року, фінал Євроліги 1977 року та багато інших міжнародних змагань.
Сербія не належить до найбільш вражених коронавірусом країн. Влада вирішила перестрахуватися після бурхливого росту захворюваності в Італії та Іспанії. Карантин у країні ввели 20 березня, коли кількість заражених сягнула 185 осіб.
Фото: fbu.ua