Баскетбольну арену Pionir у Белграді перетворили на лікарню

Знамениту баскетбольну арену Pionir у Белграді, яка з 2016 року носить ім’я відомого сербського гравця та тренера Александара Ніколича, переобладнали в лікарню.

Наразі на майданчику арени розташували близько 500 ліжок для уражених коронавірусом. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Арену поки не задіяли в медичних потребах, а лише підготували на випадок пікового навантаження на існуючу мережу лікувальних закладів.

Нагадаємо, що на арені Pionir у Белграді виступали баскетбольні клуби "Партизан" та "Црвена Звєзда", відбувалися матчі чемпіонату Європи 1975 року, фінал Євроліги 1977 року та багато інших міжнародних змагань.

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Сербія не належить до найбільш вражених коронавірусом країн. Влада вирішила перестрахуватися після бурхливого росту захворюваності в Італії та Іспанії. Карантин у країні ввели 20 березня, коли кількість заражених сягнула 185 осіб.

Фото: fbu.ua