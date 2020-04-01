Англійський футбольний клуб надав свій стадіон для боротьби з коронавірусом

Лондонський футбольний клуб "Тоттенгем" надав власний стадіон для використання у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Про це інформує офіційний сайт клубу.

"З сьогоднішнього дня (понеділка 30 березня) наш стадіон використовуватиметься для підтримки вразливих людей у наших громадах, які постраждали унаслідок пандемії COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Підземну парковку стадіону перетворено на склад, що займається постачанням харчів найбільш вразливим мешканцям Лондона.

"Ми дуже пишаємося зусиллями усіх, хто бере участь у боротьбі з хворобою COVID-19, ми бачимо сьогодні тільки початок того, що ми можемо зробити як клуб у цій боротьбі", - зазначив президент клубу Даніель Леві.

Як повідомлялося, на стадіоні мадридського "Реала" облаштують величезний склад для медичних засобів, що надходять від різних донорів для боротьби з пандемією коронавірусу в Іспанії.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі перевищила 800 тис. осіб, внаслідок хвороби на планеті померли понад 39 тис. людей.

Фото: tottenhamhotspur.com