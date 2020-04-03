Воротар збірної України з гандболу Тимошенкова долучилася до челенджу #тренуйсявдома

Воротар збірної України з гандболу Вікторія Тимошенкова долучилася до челенджу #тренуйсявдома і продемонструвала в соцмережі декілька.вправ для підтримки спортивної форми.

Як зазначає НОК України, челендж #тренуйсявдома триває у соцмережах за ініціативи Комісії НОК "Антураж атлета" та Комісії атлетів НОК України, в рамках якого відомі українські олімпійці закликають співвітчизників залишатися вдома й берегти своє здоров'я.

Так, Вікторія Тимошенкова продемонструвала кілька вправ, які можна робити вдома під час карантину для підтримки власної спортивної форми.

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"Освіта атлетів – це дуже актуальне і важливе питання в будь-який час. Сьогодні кожен з нас має можливість навчатися вдома. Займатися своїм самовдосконаленням та власною освітою, тому що в нашому житті знання – це наш скарб. Й обов'язково треба пам'ятати, що навіть вдома можна займатися спортом та слідкувати за своєю спортивною формою", – зазначив президент НОК, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка.

Фото: gsp.ro