Футболісти можуть рік прожити без зарплати – Тевес

Футболісти можуть рік прожити без зарплати – Тевес

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Укрінформ
Зірковий аргентинський форвард вважає, що футболістам має бути соромно скаржитися на скорочення зарплат.

Нападник аргентинського клубу «Бока Хуніорс» Карлос Тевес заявив, що футболісти достатньо заробляють, аби йти на скорочення зарплат і допомагати іншим людям, повідомляє ESPN.

«Футболіст може прожити шість місяців або рік, не отримуючи заробітну плату. Ми не в такому розпачі, як ті, кому доводиться виходити з дому о шостій годині ранку і повертатися о сьомій годині вечора, щоб прогодувати сім'ю.

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Ми не є прикладом в цьому випадку. Ми повинні допомагати. Мені легко говорити з дому, знаючи, що у мене є їжа для моїх дітей», - заявив Карлоса Тевес.

Нагадаємо, Карлос Тевес – один з кращих нападник в історії аргентинського футболу. Він тричі вигравав чемпіонат АПЛ у складі «Манчестер Юнайтед» і «Манчестер Сіті», двічі ставав чемпіоном Серії А у складі «Ювентуса». Разом зі збірною Аргентини він переміг на Олімпіаді-2004 в Афінах.

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