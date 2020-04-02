Баскетболіст збірної України Бобров переміг коронавірус і вже виписався з лікарні

Форвард іспанського баскетбольного клубу "Фуенлабрада" і національної збірної України В'ячеслав Бобров вилікувався від коронавірусної інфекції.

В'ячеслава Боброва вже виписали з медзакладу. Про це 1 квітня повідомила головна лікарка Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Антоненко у Facebook.

"Хороші новини! Ми вже маємо позитивні результати нашої роботи - 11 пацієнтів виписані додому з клінічним одужанням, в тому числі пацієнт із супутніми хронічними захворюваннями. Сьогодні ми виписали гравця збірної України з баскетболу. В’ячеслав боровся з вірусом, як і належить справжньому спортсмену - швидко одужав", - написала Антоненко.

Раніше В’ячеслав Бобров у своєму Instagram повідомив, що міг підхопити коронавірус під час перельоту з Іспанії. Це сталося 16 березня: "Ми повернулися 16 березня, в останній день перед закриттям кордонів. За 2 дні у мене вперше піднялася температура до 37...".

Фото: facebook/Людмила Антоненко