НХЛ подовжила період самоізоляції хокеїстів до 15 квітня
Укрінформ
НХЛ подовжила період самоізоляції гравців до 15 квітня через епідемію коронавірусу.
До цього дня усі хокеїсти та персонал регулярного чемпіонату перебуватимуть вдома, повідомляє у Twitter північноамериканський журналіст Даррен Дрегер.
Це друга подібне розпорядження Національної хокейної ліги. Раніше НХЛ затвердила термін ізоляції до 27 березня, потім подовжила його до 6 квітня.
На невизначений термін були також перенесені драфт та церемонія вручення нагород, проте поки в планах є догравання сезону у повноцінному обсязі.
Нагадаємо, зупинка сезону в НХЛ відбулася 12 березня.