НХЛ готова проводити хокейні матчі у серпні

Національна хокейна ліга готова в разі необхідності проводити матчі регулярного чемпіонату у серпні.

За словами віцекомісара ліги Білла Дейлі можливості для цього існують, повідомляє офіційний сайт НХЛ.

"Наша мета - повернутися до гри в хокей у найближчому майбутньому. Думаю, якщо необхідно, зможемо проводити матчі у серпні. Ми знайдемо спосіб, як вписатися у календар. У хокеїстів буде достатньо часу для підготовки до поєдинків", - заявив Дейлі.

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Чемпіонат НХЛ через пандемію коронавірусу безстроково призупинили 12 березня.

На фото: Білл Дейлі.