НХЛ офіційно зупинила сезон

Хокейна ліга відреагувала на те, що баскетболісти НБА заразилися на коронавірус.

Регулярний сезон Національної хокейної ліги (НХЛ) призупинено через поширення в світі пандемії коронавірусу, повідомив офіційний сайт НХЛ.

«У світлі подій, що відбуваються, пов'язаних з коронавірусом, і після консультацій з медичними експертами і скликання телефонної конференції Ради керуючих, Національна хокейна ліга оголошує про припинення сезону 2019/20, починаючи з сьогоднішніх ігор.

Після вчорашніх новин про те, що гравець НБА дав позитивний результат на коронавірус, і враховуючи, що наші ліги поділяють так багато приміщень і роздягалень, є ймовірність, що якийсь член спільноти НХЛ в якийсь момент дасть позитивний результат на коронавірус. Ми не можемо і надалі грати в такий час.

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Наша мета - відновити гру, щойно це буде доречно і розумно, щоб ми змогли завершити сезон і розіграти Кубок Стенлі», - сказано в заяві НХЛ.

Також в НХЛ порадили клубам не проводити тренування і командні зустрічі на тлі ситуації, що склалася.

Нагадаємо, раніше в США скасували сезони в НБА і МЛС. Два гравці команди Національної баскетбольної асоціації «Юта Джаз» заражені коронавірусом.