У Канаді скасували Чемпіонат світу з фігурного катання

Чемпіонат світу з фігурного катання, що мав пройти 16-22 березня у канадському Монреалі, скасували через можливе поширення коронавірусу.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Чемпіонату.

"З огляду на невизначеність щодо поширення вірусу Covid-19, Канадській федерації фігурного катання та Міжнародному союзу ковзанярів було повідомлено урядом Квебеку про скасування Чемпіонату світу з фігурного катання 2020 року", - зазначається у повідомленні.

Зауважується, що обидва професійні об’єднання, що виступають співорганізаторами Чемпіонату, підтримують ухвалене рішення. "Як і влада, Канадська федерація фігурного катання та Міжнародний союз ковзанярів уважно ставляться до здоров’я та безпеки атлетів, тренерів, офіційних осіб, волонтерів та глядачів", - наголосили організатори.

Це вже не перше скасування великої спортивної події у Канаді через коронавірус. Минулого тижня було оголошено про скасування Чемпіонату світу з жіночого хокею, відкриття якого було заплановано на 31 березня в провінції Нова Шотландія.

Станом на 11 березня на території Канади підтвердили 103 випадки захворювання на новий коронавірус. Хвороба забрала життя однієї людини.