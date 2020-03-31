Букмекери вважають, що АПЛ повернеться першою

У англійської прем'єр-ліги найкращі шанси серед європейських футбольних чемпіонатів першою відновити матчі.

В Україні карантин продовжили до 24 квітня, тому чи поновляться взагалі матчі української прем'єр-ліги – залишається загадкою.

Це стосується всіх європейських футбольних чемпіонатів. Ситуація з пандемією коронавірусу залишається напруженою і багато команд не можуть дозволити собі проводити спільні тренування. Проте, аналітики Parimatch змогли дати свій прогноз, який же з турнірів відновиться після карантину першим. Експерти виділили чемпіонати Англії, Німеччини, Франції, Іспанії та Італії.

Шанси Серії А і Ла Ліги відновити свій чемпіонат першими, за оцінками Parimatch, поки що найнижчі – по 10%. Це й не дивно, адже ці країни сьогодні більше за інших в Європі постраждали від COVID-19. В Італії розмірковують про продовження карантину до кінця липня. Не в кращому становищі і Франція, у якої лише 12% на те, що Ліга 1 стартує першою серед інших.

Лідером є Англія: Parimatch оцінює шанси АПЛ відновити матчі першою в 47%. Друге місце у Бундесліги - 21%.

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Головною умовою відновлення чемпіонатів залишається, звичайно ж, перемога над коронавірусом. До того, поки не гарантована безпека команд і вболівальників, великий футбол на стадіони не повернеться. І судячи з того, що пишуть провідні європейські спортивні видання, раніше червня топ-чемпіонати навряд чи відновляться.