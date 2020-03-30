АПЛ розглядає варіант догравання чемпіонату в ізольованих таборах

Англійська Прем'єр-ліга в умовах пандемії коронавірусу розглядає варіант догравання чемпіонату в ізольованих таборах, при порожніх трибунах, але з телевізійною трансляцією.

Завершення сезону-2019/20 може відбутися у червні-липні. Залишилося зіграти 92 матчі, які проводитимуться по декілька на день. Про це повідомляє The Independent.

Телеканали вже розробили програму трансляцій матчів.

Влада підтримує цю ідею, але залишаються проблеми з повною ізоляцією на період матчів гравців та персоналу клубів, а також працівників ЗМІ. Також виникають питання, де лікуватимуть футболістів у разі отримання травми.

Як повідомлялося, АПЛ у нинішньому сезоні провела 29 турів. "Ліверпуль" є лідером чемпіонату. Йому залишається добути лише 6 очок, щоб завоювати перший за 30 років титул.

Багато футбольних клубів англійської Прем'єр-ліги підтримують варіант із переграванням сезону-2019/20. Для прийняття відповідного рішення мають проголосувати 14 із 20 клубів АПЛ (2/3 голосів). Наступні збори клубів АПЛ відбудуться 3 квітня.

Фото: Getty Images