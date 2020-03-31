Англійська Прем'єр-ліга влітку влаштує справжнє футбольне шоу

Англійська футбольна влада ухвалили рішення обов'язково дограти сезон. Рестарт в АПЛ може відбутися влітку.

За даними авторитетних британських ЗМІ, АПЛ має конкретний план. У ньому три головні пункти, повідомляє Zbirna.com.

1. Матчі відбудуться з червня по липень без глядачів в ізольованих таборах. Розглядається три варіанти: стадіони в Лондоні і в регіоні Мідлендс (Бірмінгем, Лестер, Ноттінгем), а також готельні тренувальні бази.

2. Усі без винятку матчі (92 поєдинки) покажуть по ТБ. Гратимуть кожного дня. Справжній футбольний нон-стоп за прикладом Євро або ЧС.

3. Цей план вже отримав підтримку керівництва Великої Британії. На думку політиків, саме таке свято футболу може об'єднати націю у важкий період.

Поки, щоправда, неясно, куди в такому марафоні вставити поєдинки Кубка Англії та єврокубкові зустрічі команд АПЛ. Залишається відкритим і питання про догравання чемпіонату в інших англійських футбольних лігах.