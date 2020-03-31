ФК "Тоттенгем" скоротив зарплати своїм співробітникам на 20 відсотків

Клуб англійської футбольної Прем'єр-ліги "Тоттенгем" на 20 відсотків скоротив зарплати усім своїм співробітникам у зв'язку з пандемією коронавірусу.

У заяві президента клубу Деніела Леві на офіційному сайті "Тоттенгема" також йдеться про те, що 550 співробітників відправлені у відпустку.

Повідомляється, що вжиті заходи необхідні для збереження робочих місць у клубі. Разом з тим, зарплати футболістів не скорочувалися.

"Тоттенгем" став другим клубом АПЛ, який вдався до подібних заходів, щоб скоротити витрати, викликані паузою у чемпіонаті. Раніше на це пішов "Ньюкасл".