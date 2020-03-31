"Ньюкасл" першим з клубів АПЛ урізав зарплати співробітникам

Англійський футбольний клуб "Ньюкасл" урізав зарплати своїм співробітникам на 80 відсотків.

На такий крок "Ньюкасл" пішов першим з команд англійської футбольної Прем'єр-ліги в умовах пандемії коронавірусу, повідомляє видання The Sun.

Тепер співробітники "Ньюкасла" отримуватимуть не більше 2500 фунтів на місяць. Зменшення не торкнеться тренерського штабу та футболістів, у яких зарплати залишилися незмінними.

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Додамо, що "Ньюкаслом" володіє 55-річний англійський мільярдер Майк Ешлі, який також є власником мережі спортивних магазинів Sports Direct.