Євробаскет-2021 можуть перенести через Олімпіаду

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) розгляне питання доцільності проведення чемпіонату Європи 2021 року серед чоловіків у вересні через нові строки проведення Олімпіади-2020.

Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

"Через зміну терміну проведення Олімпіади-2020 ФІБА найближчим часом має розглянути питання доцільності перенесення чемпіонату Європи 2021 року серед чоловіків", - йдеться в повідомленні.

Олімпійські ігри-2020 у Токіо через пандемію коронавірусу перенесли на 23 липня – 8 серпня 2021 року, а Євробаскет-2021 запланований на 2 – 19 вересня. Змагання мають пройти в Німеччині, Грузії, Чехії та Італії.

Нагадаємо, що збірна України стартувала в кваліфікації Євробаскета-2021 із гостьової перемоги над Австрією (88:73) та домашньої поразки від Угорщини (60:62).

27 листопада підопічні Айнарса Багатскіса мають зіграти на виїзді проти Словенії, а 30 листопада – вдома проти Австрії.

Фото: fbu.ua