Багато норвезьких клубів звільнили футболістів на час пандемії коронавірусу

У Норвегії 9 із 16 футбольних клубів звільнили своїх гравців на час карантину через пандемію коронавірусу.

Таким чином, звільнені футболісти мають право отримувати фінансову допомогу через безробіття, але, згідно з норвезьким законодавством, не можуть відмовлятися від короткочасних робіт, які їм пропонує управління праці. Про це повідомляє FootballHub.

Так, один із власників плантації помідорів Стіг Якоб Ханасанд в інтерв’ю телебаченню TV2 розповів, що може працевлаштувати цілу команду.

"Сезон робіт вже от-от розпочнеться, а в мене буде проблема: мої сезонні працівники з Польщі та України не доїдуть через те, що закриті кордони. Мені довелося попросити 15 працівників в управління праці. Я давно вболіваю за команду "Вікінг Ставангер", тому з радістю прийму гравців цієї команди. Вони зможуть стрибати між рядами рослин і збирати помідори", - розповів Ханасанд.

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Як повідомлялося, виконком УАФ прийняв рішення призупинити всі чемпіонати України з футболу на невизначений термін. Базова дата відновлення чемпіонату УПЛ – 15 травня.

Фото: stadiumdb.com