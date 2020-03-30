Форвард "Динамо" Цітаїшвілі: Тренуюся, дотримуючись правил самоізоляції

Футбольний хавбек київського "Динамо" Георгій Цітаїшвілі розповів, чим займається під час карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу.

Гравець зазначив, що тренується за програмою, дотримуючись при цьому всіх правил самоізоляції, повідомляє пресслужба ФК "Динамо" (Київ).

"Карантин проходить нормально, тренуюся за програмою, яку нам дали. Дотримуюся всіх правил самоізоляції, з дому виходжу лише на пробіжку та зрідка - за продуктами. У вільний час дивлюся фільми, серіали, граю в Counter-Strike на комп'ютері, читаю книгу по психології "Ні си" Джена Сінсеро. Книга про те, що треба вірити в себе, у свої цілі, ідеї і в цілому, про те, як почуватися впевненіше. У деякі періоди життя вона дуже допомагає. Також проводжу час з батьками, які зараз у мене гостюють, а також разом з дівчиною гуляємо із собакою. Звичайно, носимо маски, регулярно миємо руки з милом і дезінфікуємо", - розповів футболіст.

Він також зазначив, що часто спілкується з партнером по "Динамо" Денисом Поповим.

З партнерів по команді майже кожного дня спілкуюся лише з Денисом Поповим, рідше - з хлопцями з дубля, з якими разом граємо в Counter-Strike. Природно, обговорюємо те, що нині відбувається у нас в країні і у світі. Зійшлися на думці, що, хоча в "Динамо" карантин поки до 5 квітня, скоріш за все, до 24-го числа нічого не зміниться, оскільки до цього часу оголошено карантин в Україні. Неправильно відновлювати чемпіонат, поки ситуація не стабілізувалася, адже футбол - такий вид спорту, в якому задіяно дуже багато людей - понад 20 або 30 осіб, а це дуже небезпечно. Краще потерпіти і потім грати з уболівальниками", - підкреслив Цітаїшвілі.