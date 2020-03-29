Ярмоленко готовий повернутися в «Динамо»

Водночас український півзахисник усім задоволений у «Вест Гемі».

Півзахисник клубу АПЛ «Вест Гем» Андрій Ярмоленко заявив, що розглядає варіант з поверненням в «Динамо», повідомляє телеканал «Футбол».

«У «Вест Гемі» я відчуваю себе чудово, відчуваю підтримку уболівальників, все мені подобається і влаштовує. Про рівень АПЛ і говорити не варто, тому на сьогоднішній день я хочу залишитися тут.

Про завершення кар'єри поки не думаю. Поки є сили і бажання працювати, буду продовжувати грати в футбол. «Динамо» - моя рідна команда, завжди з теплотою в серці говорю про цей клуб. Подивимося, що буде в майбутньому, як все складеться, але не виключаю варіант повернення в київський клуб. Якщо я буду потрібен, то завжди радий допомогти», - сказав Ярмоленко.

Ярмоленко відіграв за «Динамо» 11 років. Він зіграв в першій команді киян 228 матчів і забив 99 голів. У серпні 2017 року Ярмоленко перейшов в «Боруссію» (Дортмунд) за 25 мільйонів євро. Через рік він став гравцем лондонського «Вест Гема». Сума трансферу – 22 мільйони фунтів.

У нинішньому сезоні Ярмоленко зіграв в 15 матчах за «Вест Гем», забив три м'ячі і віддав одну результативну передачу. Велику частину сезону Ярмоленко пропустив через травму.